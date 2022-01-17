#Букви отримали коментар фінансового аналітика щодо прогнозу майбутнього курсу.
17 січня Нацбанк встановив курс на рівні 27,9514 грн, що на 0,2142 грн більше проти показника за 14 січня у 27,7372 грн.
При цьому, мінімальний курс купівлі долара у банках дорівнював 27,85 грн, максимальний – 28,05 грн. Для продажу мінімальний курс – 28,15 грн, максимальний – 28,35 грн.
Взимку закономірно зростають обсяги споживання газу, бензину, вугілля та дизпального. Окрім цього, глобальна їх вартість також зростає. Це тисне на український міжбанк, оскільки обсяги купівлі валюти для оплати таких контрактів зростають.
Своєю чергою, фінансовий аналітик Сергій Колодій прокоментував ситуацію #Буквам та зазначив, що січень для гривні зазвичай є періодом девальвації. За його словами, за останні роки лише у 2020 році гривня зростала у січні, проте, тоді на це вплинув значний притік інвестицій нерезидентів у внутрішні облігації.
Окрім слабкої економічної активності на початку року, відносно холодної погоди та вливанням в економіку наприкінці минулого року коштів з бюджету, експерт зауважив на додатковому сильному фактору для динаміки валютного курсу – геополітичних ризиках.
“Ризик загострення конфлікту підвищує девальваційні настрої, і тому покупці бажають купити долар як можна раніше, а продавці притримують валюту в очікуванні вищого курсу. Паралельно іноземні потроху скорочують свої інвестиції у внутрішні боргові цінні папери: з початку року вони впали на 4,2 млрд грн”, – наголосив Сергій Колодій.
При цьому, фінансовий аналітик заявив, що дещо підтримати гривню до кінця січня може настання періоду сплати місячних податків за грудень. Основним же фактором заспокоєння валютного ринку буде зниження геополітичних ризиків, внаслідок чого може відбутися й незначне зміцнення курсу.
- Нагадаємо, 30 березня 2020 року НБУ встановив офіційний курс на рівні 28,18 гривні за долар США.
- Вже у липні 2020 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що не обговорює з керівництвом Нацбанку підвищення курсу національної валюти до 30 гривень за долар і стимулювання інфляції.
- При цьому, заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб назвав причину різкого зростання курсу долара до гривні в липні. За його словами, вирішальну роль відіграв психологічний фактор. Він також повідомив, що НБУ за кілька днів продав 350 млн доларів для підтримки курсу національної валюти.
- У листопаді 2021 року НБУ встановив офіційний курс на рівні 27,17 гривні за долар 30 листопада. Отже, гривня оновила 4-місячний мінімум проти долара. Іноземні інвестори почали масово виходити з українського ринку.