17 січня 2022 року офіційний курс долара до гривні зріс до максимуму за дев’ять місяців. Вже з перших днів 2022 року курс почав зростати, що змусило Національний банк України витрачати резерви, аби стримати ажіотаж.

#Букви отримали коментар фінансового аналітика щодо прогнозу майбутнього курсу.

17 січня Нацбанк встановив курс на рівні 27,9514 грн, що на 0,2142 грн більше проти показника за 14 січня у 27,7372 грн.

При цьому, мінімальний курс купівлі долара у банках дорівнював 27,85 грн, максимальний – 28,05 грн. Для продажу мінімальний курс – 28,15 грн, максимальний – 28,35 грн.

Взимку закономірно зростають обсяги споживання газу, бензину, вугілля та дизпального. Окрім цього, глобальна їх вартість також зростає. Це тисне на український міжбанк, оскільки обсяги купівлі валюти для оплати таких контрактів зростають.

Своєю чергою, фінансовий аналітик Сергій Колодій прокоментував ситуацію #Буквам та зазначив, що січень для гривні зазвичай є періодом девальвації. За його словами, за останні роки лише у 2020 році гривня зростала у січні, проте, тоді на це вплинув значний притік інвестицій нерезидентів у внутрішні облігації.

Окрім слабкої економічної активності на початку року, відносно холодної погоди та вливанням в економіку наприкінці минулого року коштів з бюджету, експерт зауважив на додатковому сильному фактору для динаміки валютного курсу – геополітичних ризиках.

“Ризик загострення конфлікту підвищує девальваційні настрої, і тому покупці бажають купити долар як можна раніше, а продавці притримують валюту в очікуванні вищого курсу. Паралельно іноземні потроху скорочують свої інвестиції у внутрішні боргові цінні папери: з початку року вони впали на 4,2 млрд грн”, – наголосив Сергій Колодій.

При цьому, фінансовий аналітик заявив, що дещо підтримати гривню до кінця січня може настання періоду сплати місячних податків за грудень. Основним же фактором заспокоєння валютного ринку буде зниження геополітичних ризиків, внаслідок чого може відбутися й незначне зміцнення курсу.