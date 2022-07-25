Колишній міністр економіки та радник голови ОП Тимофій Милованов спрогнозував, що курс долара щодо гривні вже ніколи не зможе повернутись до довоєнного рівня. Водночас реалістичним він вважає повернення курсу долара до 36 грн за два тижні.

Про це Милованов розповів в етері загальнонаціонального телемарафону.

21 липня 2022 року НБУ скорегував офіційний курс гривні до долара США одразу на 25%, з 29 до 36,5686 грн/дол. Нині ж готівковий курс можна побачити по 39,5.

“Це нездійсненна мрія. Курсу по 29 більше не буде”, — зауважив Милованов.

Проте, ексміністр вважає, що вже приблизно за два тижні курс долара може повернутись до 36 грн.

За його словами, особливо це може статись, якщо Україні вдасться відновити експорт зерна відповідно до угоди щодо розблокування портів. Або ж значно збільшиться міжнародна фінансова допомога, або достатньо швидко закінчиться війна.

Милованов пояснив: якщо війна триватиме довше, то на курс буде тиск, і він зростатиме.

Експерт наголосив, що війна вимагає значних витрат, тому виникає дефіцит бюджету.