Європейський інформаційний телеканал Euronews дослідив зусилля НУО «Врятуймо Україну» з пошуку та повернення неповнолітніх українських дітей, яких примусово депортували до Росії під час війни.

Джерело: Euronews

За даними Національного інформаційного бюро України, приблизно 19 505 дітей було викрадено або примусово депортовано до Росії з повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

Однак реальна цифра насправді може бути набагато вища, оскільки депортовані українські сироти не мають можливостей оголосити себе зниклими безвісти або зв’язатися з родичами в Україні.

Російська Федерація стверджує, що близько 744 000 дітей з України зараз проживають у Росії або на контрольованій Росією території. У Кремлі стверджують, що ці переміщення є частиною евакуаційних заходів для забезпечення безпеки неповнолітніх українських громадян, які проживають у прифронтовій зоні. Але є все більше доказів того, що українських дітей депортували та усиновлювали російські сім’ї.

У п’ятницю, 2 червня, представники Швеції та України зустрілися у Стокгольмі на зустріч щодо депортованих дітей та реформування системи захисту дітей в Україні.

“Я дуже вдячна європейській спільноті та всім організаціям, які відчайдушно намагаються повернути всіх наших дітей додому. 300 дітей уже вдома. Але також ми не повинні припиняти працювати за права тих дітей, які перебувають в Україні зараз», – зазначила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

Існує кілька неурядових організацій (НУО) та державних організацій, які працюють над пошуком примусово депортованих українських дітей та возз’єднанням їх із сім’ями, а також надаючи суттєву підтримку внутрішньо переміщеним українським дітям.

НУО «Врятуймо Україну» — це благодійний колектив, який координує роботу десятків компаній, волонтерів та організацій для надання допомоги та житла, а також допомагає евакуювати українців із зони бойових дій. Це єдина громадська організація, яка регулярно проводить рятувальні операції з Росії. Нещодавно, Володимир Кличко відвідав центр «Врятуймо Україну» та зустрівся з хлопчиком, якого повернули додому з Росії.

Ольга Єрохіна, пресофіцер організації «Врятуймо Україну», розповіла Euronews, що озброєні російські солдати регулярно відвідують домівки на підконтрольній Росії території та тиснуть на родичів, щоб вони віддали своїх дітей під виглядом безплатних літніх таборів. Вона каже, що згодом дітям не дозволяють повернутися додому.

НУО «Врятуймо Україну» повідомляє, що наразі вони врятували 118 примусово депортованих українських дітей з Росії та Білорусі та евакуювали 95 200 людей із зони бойових дій в Україні.