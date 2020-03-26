Про це повідомляють #Букви.

На 26 березня офіційний курс української валюти Національного банку було встановлено на рівні 27,9552 за один американський долар.

Вже на 27 березня НБУ встановив курс на рівні 28,1381 гривень за долар. Таким чином, українська гривня подешевшала на 18 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Станом на 12:00 годину четверга довідкове значення курсу — 28,1107 гривні за долар.

Зараз в обмінниках Києва курс купівлі долара складає 28,30, продажу — 28,50 гривень.