Українська гривня недооцінена по відношенню до долара на 58,1%. А курс гривні, за підрахунками The Economist, повинен становити близько 10,05 гривень за долар.

Про це свідчать дані оновленого “Індексу Біг-Мака” від британського економічного видання The Economist.

За даними видання, відповідно до “Індекса Біг-Маку” в січні 2020 року Україна зайняла 50 місце, обігнавши Малайзію, Азербайджан, Туреччину, Румунію, Росію та Південну Африку. При цьому в минулому році українська гривня зайняла передостанню позицію.

“Індекс Біг-Мак” — неофіційний спосіб визначення паритету купівельної спроможності (ПКС). Він був винайдений журналістами The Economist в 1986 році та заснований на теорії паритету купівельної спроможності, за якою валютний курс повинен зрівнювати вартість кошика товарів у різних країнах, тільки замість кошика береться один стандартний бургер, що випускається компанією McDonald’s. Робиться це для того, щоб визначити реальні обмінні курси валют різних держав.

На початку 2020 року вартість Біг-Маку становила 57 гривень в Україні та 5,67 доларів у США. Автоматично виведення обмінний курс становить 10,05. Різниця між цим та фактичним обмінним курсом показує, що українська гривня недооцінена на 58,1%

А так змінювався “Індекс Біг-Мака” Україна протягом останніх 15 років:

Як видно, найменш недооціненою гривня була в 2008 році.

Варто відзначити, що згідно з рейтингом, тільки в двох країнах валюта вважається переоціненою. Це Швейцарія та Норвегія. Раніше в цьому списку була й Швеція, однак шведська крона в цьому році вперше за історію спостережень виявилася недооціненою. Індекс склав 4 відсотки.