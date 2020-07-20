Про це свідчать дані оновленого “Індексу Біг-Мака” від британського економічного видання The Economist.

“Індекс Біг-Мака” — це неофіційний спосіб визначення паритету купівельної спроможності (ПКС). Він був винайдений журналістами The Economist в 1986 році і заснований на теорії паритету купівельної спроможності, за якою валютний курс має зрівнювати вартість кошика товарів у різних країнах, тільки замість кошика береться один стандартний бургер, що випускається компанією McDonald’s. Робиться це для того, щоб визначити реальні обмінні курси валют різних держав.

За даними видання, відповідно до “Індексу Біг-Мака” в липні 2020 року Україна увійшла до п’ятірки найбільш недооцінених валют світу, поступившись Мексиці (песо недооцінений на 61%) та обігнавши Туреччину (-64,3%), Росію (-66,5%) та Південну Африку (-67,4%).

“Біг-Мак коштує 59 гривень в Україні та 5,71 американських доларів в США. Автоматичне виведення обмінний курс становить 10,33. Різниця між цим і фактичним обмінним курсом в 27,13 передбачає, що українська гривня недооцінена на 61,9%”, — йдеться в дослідженні.

Варто зазначити, що, згідно з рейтингом, тільки в трьох країнах валюта вважається переоціненою — Швейцарії, Лівані та Швеції. Раніше в цьому списку була Норвегія, однак норвезька крона станом на липень 2020 року недооцінена на 2,8%.