Про це повідомляє телеканал CNN.

Так, Партон в колажі з 4-х фотографій, які б вона опублікувала в різних соцмережах, вирішила показати чотири сторони себе – професійну, сімейну, стильну і сексуальну. Її приклад відразу перетворився на флешмоб і став популярним навіть серед зірок.

21 січня 74-річна Доллі Партон показала чотири фотографії: для професійного мережевого сайту LinkedIn – в строгому костюмі; для сімейного Facebook – Доллі в веселому різдвяному светрі; для Instagram, орієнтованого на естетику, чорно-біла фотографія стильною Доллі з гітарою в руках. І для додатка Tinder, Доллі Партон в костюмі кролика Playboy.

“Знайдіть жінку, яка може зробити все це”, – підписала фотоколаж Доллі.

Сенс колажу в тому, що потрібно взяти чотири власних фотографії, які б підходили для публікації в певних соціальних мережах.

LinkedIn – це соціальна мережа для пошуку і встановлення ділових контактів.

Facebook – одна з найпопулярніших соціальних мереж, де люди часто публікують фото свого сімейного життя.

Instagram – це місце, де зазвичай виставляють фотографії яскравих вечірок, професійних фотосесій і так далі.

Tinder – знаменита соціальна мережа для знайомств з людьми. Сюди підходять і пікантні фото.

Багато людей по всьому світу взяли приклад Доллі і стали створювати власні колажі.

Ось приклад від української реп-виконавиці Олени Савраненко (Alyona Alyona):

А хтось створював і жартівливі колажі, наприклад з Леонідом Брежнєвим: