Про це свідчить її відео в Instagram.

Раніше видання “Спорт-Експрес” повідомило про те, що 21-річну гімнастку нібито госпіталізували в психосоматичне відділення інституту імені Скліфосовського. У дівчини були порізи на лівій руці через те, що вона намагалася покінчити життя самогубством.

Окрім цього, за версією видання, у гімнастки діагностували булімію.

Журналісти видання посилалися на те, що гімнастка у важкому стані, тому лікарі забороняють відвідувати її, щоб поставити якісь питання. У той момент, коли гімнастку госпіталізували, вона нібито була в агресивно-збудженому стані.

Після таких повідомлень в ЗМІ Солдатова записала відео, розповівши, що насправді поранилася в процесі приготування сніданку і звернулася за медичною допомогою самостійно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Без комментариев! И НИКОГДА НЕ ВЕРЬТЕ ПРЕССЕ!!! Публикация от AV (@love_shumik) 6 Фев 2020 в 4:41 PST

“Усім привіт. Хочу сказати, щоб усі перестали за мене турбуватися. Зі мною усе чудово, – розповіла Салдатова в Instagram. – У пресі пишуть повну неправду. Чесно, у мене просто немає слів. Мені хочеться або сміятися, або плакати від того, як можна таке написати. І без найменшого факту доказів. Я вчора їхала на тренування. Вранці готувала сніданок, порізалась. Їду на тренування і відчуваю, що рану краще заклеїти і обробити професійно, щоб не займатися самолікуванням. Заїхала в лікарню, попередила тренера, що трохи спізнююся. На цьому уся історія закінчилася. Зі мною усе прекрасно, жива-здорова. Усе супер, зараз поїду на тренування”.