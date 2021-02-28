Президент Домініканської республіки Луїс Абінадер заявив, що країна планує збудувати стіну на кордоні з Гаїті для боротьби з незаконною міграцією і злочинністю.

Про це Абінадер сказав під час виступу перед парламентом, воно опубліковано на його сторінці в Twitter.

За словами президента Домінікани, у другій половині 2021 року буде посилено заходи безпеки на кордоні з Гаїті. Зокрема, будуть застосовуватися “фізичні і технологічні засоби, в тому числі подвійну стіну на найбільш конфліктних ділянках, на додаток до датчиків руху, камерам розпізнавання осіб, радарах і інфрачервоним системам”.

Абінадер зазначив, що ці обмеження дозволять в найближчі два роки отановіть нелегальну міграцію, незаконний оборот наркотиків і торгівлю викраденими авто.

Discurso Rendición de Cuentas 20-21 Presidente Luis Abinader. #RDCambia https://t.co/2hRgYkXwb7 — Presidencia de la República Dominicana (@PresidenciaRD) February 27, 2021

Нагадаємо, у лютому 2019 року коаліція з 16 штатів США на чолі з Каліфорнією подали до суду на адміністрацію президента Дональда Трампа у зв’язку з його рішенням оголосити надзвичайну ситуацію для збирання коштів на будівництво стіни на мексиканському кордоні.

Після цього Трамп оголосив надзвичайний стан біля кордону і для будівництва стіни Пентагон виділив 1 млрд дол.

У травні федеральний суддя заблокував будівництво окремих ділянок стіни на кордоні США і Мексики коштом , залученим у результаті оголошення президентом Дональдом Трампом режиму надзвичайної ситуації.