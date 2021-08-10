Американська компанія з підрахунку та обробки голосів виборців Dominion Voting Systems подала три судових позови проти прихильників Дональда Трампа, які продовжують наполягати на тому, що результати президентських виборів 2020 року було сфальсифіковано. Загальна сума трьох позовів про наклеп - 1,6 мільярда доларів.

Про це повідомляє американське видання ABC News.

Позови було подано проти двох медіакомпаній Newsmax та One America News Network, а також проти ексгендиректора Overstock Патріка Бірна, який відкрито підтримує Трампа.

В позовах сказано, що компанії Newsmax та OAN “допомогли створити та культивувати альтернативну реальність, де верх – це низ, свині мають крила, а Dominion нібито брала участь в махінаціях та фальсифікаціях, аби вкрасти президентський пост у Дональда Трампа шляхом фальсифікацій результатів виборів”.

В Dominion пояснили, що ці медіакомпанії “створювали, мотивували та поширювали фейки про систему Dominion”. На їх думку, OAN робила це через прагнення отримати вищий дохід та нових телеглядачів. Їх головним конкурентом в цьому сегменті (прихильників Трампа) була консервативна мережа Fox News.

В компанії Newsmax заперечують, що брали участь в кампанії з наклепу проти виборчої системи, а лише “повідомляли про факти, зроблені суспільними діячами, в тому числі Дональдом Трампом, його радниками та членами Конгресу”.

“Такі дії Dominion (нові судові позови) – спроба впливати на незалежні медіа”, – заявили в компанії.

При цьому, Newsmax вже відмовилася від деяких своїх тверджень щодо виборів 2020 року в рамках врегулювання суперечки після того, як представник Dominion подав до суду. Тоді в Newsmax визнали, що не знайшли докази правдивості тверджень, що Dominion збиралися сфальсифікувати вибори на користь президента Джо Байдена.

До цього Dominion подала аналогічні позови щодо дифамації на мільярд доларів проти інших союзників Трампа. Зокрема, проти особистого адвоката Трампа Рудольфа Джуліані, члена юридичної команди Трампа Сідні Пауелла, магната Майкла Лінделла.