Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 24-28 червня 2020 року.

Так, про розчарування заявили 41 % опитаних. При цьому 30 % респондентів повідомили, що їхнім основним відчуттям залишається надія.

“Серед емоцій, які найкраще відображають стан, найбільшими виявилися розчарування (41 %) і надія (30 %)”, – зазначають соціологи.

Далі йдуть такі емоції, як сум (15 %), страх, злість, розгубленість, зацікавлення (по 11 %), радість і байдужість (по 9 %), здивування (7 %).

Опитування проводилося серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2 %.