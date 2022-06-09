Посол України у Туреччині Василь Боднар повідомив про підсумок турецько-російських перемовин, щодо розблокування українських портів та вивозу зерна.

Про це український посол розповів під час брифінгу.

За його словами, перемовини очільника МЗС Туреччини Мевлюти Чувашоглу з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим закінчились без конкретних домовленостей.

“У даному випадку увага була прикута до питань розблокування українських портів. Як ми розуміємо з публічної комунікації, йдеться тільки про те, що домовились домовлятися”, – сказав Боднар.

Він додав, що жодних чітких домовленостей чи узгоджень і не могло бути, адже на перемовинах не були присутніми українські представники.

Василь Боднар наголосив, що турецька сторона просто дізналась про позицію російської сторони і тепер очікується діалог між Туреччиною та Україною, де будуть шукати “спільні точки доступу”.

Як зауважив посол України, для багатьох держав, зокрема й Туреччини, країн Північної Африки та Латинської Америки, деблокада українських портів означатиме незалежність від інших ринків та допоможе знизити ціну на хліб.

Проте Росія “грає в дурні ігри”, тим самим затягуючи процес розблокування, додав Боднар.

“Вони намагаються вклинитись у процес догляду за суднами, продовжити блокування, нав’язати якісь свої нереальні пропозиції. Я абсолютно впевнений, що їм це не вдасться. Росіяни мають відійти, розблокувати ці порти, тоді можна буде говорити про те, що ми можемо проводити розмінування і дозволити вихід кораблів із портів для того, щоб, перш за все, забезпечити собі безпеку і друге – вивозити безпечно зерно”, – заявив посол.

Він додав, що, ймовірно, Росія зовсім не зацікавлена у тому, щоб відновити постачання українського зерна, адже Кремль бажає продати якнайбільше свого зерна і викрасти українське з тимчасово окупованих територій.