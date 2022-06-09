Про це український посол розповів під час брифінгу.
За його словами, перемовини очільника МЗС Туреччини Мевлюти Чувашоглу з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим закінчились без конкретних домовленостей.
“У даному випадку увага була прикута до питань розблокування українських портів. Як ми розуміємо з публічної комунікації, йдеться тільки про те, що домовились домовлятися”, – сказав Боднар.
Він додав, що жодних чітких домовленостей чи узгоджень і не могло бути, адже на перемовинах не були присутніми українські представники.
Василь Боднар наголосив, що турецька сторона просто дізналась про позицію російської сторони і тепер очікується діалог між Туреччиною та Україною, де будуть шукати “спільні точки доступу”.
Як зауважив посол України, для багатьох держав, зокрема й Туреччини, країн Північної Африки та Латинської Америки, деблокада українських портів означатиме незалежність від інших ринків та допоможе знизити ціну на хліб.
Проте Росія “грає в дурні ігри”, тим самим затягуючи процес розблокування, додав Боднар.
“Вони намагаються вклинитись у процес догляду за суднами, продовжити блокування, нав’язати якісь свої нереальні пропозиції. Я абсолютно впевнений, що їм це не вдасться. Росіяни мають відійти, розблокувати ці порти, тоді можна буде говорити про те, що ми можемо проводити розмінування і дозволити вихід кораблів із портів для того, щоб, перш за все, забезпечити собі безпеку і друге – вивозити безпечно зерно”, – заявив посол.
Він додав, що, ймовірно, Росія зовсім не зацікавлена у тому, щоб відновити постачання українського зерна, адже Кремль бажає продати якнайбільше свого зерна і викрасти українське з тимчасово окупованих територій.
- Нагадаємо, 8 червня в Анкарі відбулись перемовини між Туреччиною та Росією щодо розблокування українських портів. Після перемовин голова турецького МЗС Мевлюта Чувашогла заявив, що Анкара вважає “розумною” пропозицію ООН щодо деблокади українських портів.
- Також після перемовин голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва готова співпрацювати з Анкарою у справі гарантування безпеки кораблів. Водночас Туреччина назвала законними вимоги РФ щодо скасування санкцій на російську сільгосппродукцію.
- Раніше повідомлялось, що Туреччина має намір закуповувати зерно з України зі знижкою більш ніж у 25%. Це пов’язано з тим, що Анкара виступає третьою стороною для розв’язання проблеми з розблокування експорту зернових з портів України.
- Окрім цього посол України у Туреччині Василь Боднар заявив, що Туреччина купує зерно, яке росіяни викрали у тимчасово окупованих українських регіонах.