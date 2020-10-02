Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія пішли на карантин через підтверджений випадок зараження коронавірусом у однієї з помічниць. Вони чекають на результати своїх тестів.

Про це Трамп розповів в Twitter.

“Хоуп Хікс (помічниця Трампа), яка так багато працювала, здала тест на COVID-19, і він виявився позитивним. Щойно вона отримала результат. Жахливо! Ми з першою леді чекаємо на результати наших тестів. А поки ми на карантині”, – написав Трамп.

Хікс супроводжувала Трампа на дебати з кандидатом в президенти США від Демократичної партії Джо Байденом.

Також вона їздила з президентом на зустріч з виборцями в Міннесоту.