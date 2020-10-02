Про це Трамп розповів в Twitter.
“Хоуп Хікс (помічниця Трампа), яка так багато працювала, здала тест на COVID-19, і він виявився позитивним. Щойно вона отримала результат. Жахливо! Ми з першою леді чекаємо на результати наших тестів. А поки ми на карантині”, – написав Трамп.
Хікс супроводжувала Трампа на дебати з кандидатом в президенти США від Демократичної партії Джо Байденом.
Також вона їздила з президентом на зустріч з виборцями в Міннесоту.
- Президент США Дональд Трамп скоротив відставання від головного конкурента на виборах – демократа Джо Байдена. Напередодні дебатів, Трампа готові підтримати 45% американців, а Байдена – 47%.