Колишній президент США Дональд Трамп офіційно заявив, що знову боротиметься за пост очільника Білого дому на президентських виборах у 2024 році.

Про це повідомляє CNN.

Про намір брати участь у президентських виборах 2024 року від Республіканської партії Трамп повідомив увечері 15 листопада.

“Для того, щоб знову зробити Америку великою і славетною, я сьогодні ввечері оголошую свою кандидатуру на пост президента Сполучених Штатів”, — сказав Трамп натовпу, який зібрався в Мар-а-Лаго, його набережній у Флориді, де буде штаб-квартира його кампанії.

В оточенні союзників, радників і впливових консерваторів Трамп виголосив відносно стриману промову, у якій він згадав своє перебування на посту очільника США.

Під час розмови з республіканцями, які очікують, що найближчими місяцями він зіткнеться з основними суперниками, Трамп також заявив, що Республіканська партія не може дозволити собі висунути “політика чи звичайного кандидата”, якщо вона хоче повернути Білий дім.

“Це буде не моя кампанія, це буде наша спільна кампанія”, — сказав Трамп.

Під час годинної промови Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче, щоб республіканці сприймали його кампанію як жертовну справу.

За словами помічників, Трамп робить ставку на те, що його стратегія “перший вихід із воріт” відіб’ється його потенційних основних конкурентів і дасть йому першу перевагу серед багатих донорів.

Очікується, що іншими кандидатами від республіканців стануть як консервативні, так і помірковані політики, хоча розрахунки деяких кандидатів можуть змінитись зараз, коли Трамп висунув свою кандидатуру.

Дональд Трамп вирішив втретє брати участь у президентських виборах у той час, коли міністерство юстиції має два активних розслідування, пов’язані з колишнім президентом: одне щодо спроб скасувати президентські вибори 2020 року та 6 січня 2021 року, а інше стосується роботи з секретними документами.

Та попри заплямовану репутацію Дональд Трап залишається надзвичайно популярним серед прихильників республіканців.

Скандали пов’язані з Трампом:

Штурм Капітолія США — насильницькі протести, що пройшли 6 січня у Вашингтоні (округ Колумбія), організовані групою прихильників президента США Дональда Трампа, метою яких було змінити результати президентських виборів 2020 року.

Учасники протестів захопили будівлю Капітолія США, що призвело до загибелі п’яти людей та змусило членів Конгресу США тимчасово евакуюватися, однак зрештою не завадило сертифікації результатів виборів.

У серпні цього року у США винесено найсуворіший вирок за штурм Капітолія: понад 7 років ув’язнення. такий вирок отримав учасник штурму Капітолія США, який проніс зброю та погрожував спікерці Палати представників США Ненсі Пелосі.