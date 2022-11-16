Про це повідомляє CNN.
Про намір брати участь у президентських виборах 2024 року від Республіканської партії Трамп повідомив увечері 15 листопада.
“Для того, щоб знову зробити Америку великою і славетною, я сьогодні ввечері оголошую свою кандидатуру на пост президента Сполучених Штатів”, — сказав Трамп натовпу, який зібрався в Мар-а-Лаго, його набережній у Флориді, де буде штаб-квартира його кампанії.
В оточенні союзників, радників і впливових консерваторів Трамп виголосив відносно стриману промову, у якій він згадав своє перебування на посту очільника США.
Під час розмови з республіканцями, які очікують, що найближчими місяцями він зіткнеться з основними суперниками, Трамп також заявив, що Республіканська партія не може дозволити собі висунути “політика чи звичайного кандидата”, якщо вона хоче повернути Білий дім.
“Це буде не моя кампанія, це буде наша спільна кампанія”, — сказав Трамп.
Під час годинної промови Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче, щоб республіканці сприймали його кампанію як жертовну справу.
За словами помічників, Трамп робить ставку на те, що його стратегія “перший вихід із воріт” відіб’ється його потенційних основних конкурентів і дасть йому першу перевагу серед багатих донорів.
Очікується, що іншими кандидатами від республіканців стануть як консервативні, так і помірковані політики, хоча розрахунки деяких кандидатів можуть змінитись зараз, коли Трамп висунув свою кандидатуру.
Дональд Трамп вирішив втретє брати участь у президентських виборах у той час, коли міністерство юстиції має два активних розслідування, пов’язані з колишнім президентом: одне щодо спроб скасувати президентські вибори 2020 року та 6 січня 2021 року, а інше стосується роботи з секретними документами.
Та попри заплямовану репутацію Дональд Трап залишається надзвичайно популярним серед прихильників республіканців.
Скандали пов’язані з Трампом:
Штурм Капітолія США — насильницькі протести, що пройшли 6 січня у Вашингтоні (округ Колумбія), організовані групою прихильників президента США Дональда Трампа, метою яких було змінити результати президентських виборів 2020 року.
Учасники протестів захопили будівлю Капітолія США, що призвело до загибелі п’яти людей та змусило членів Конгресу США тимчасово евакуюватися, однак зрештою не завадило сертифікації результатів виборів.
У серпні цього року у США винесено найсуворіший вирок за штурм Капітолія: понад 7 років ув’язнення. такий вирок отримав учасник штурму Капітолія США, який проніс зброю та погрожував спікерці Палати представників США Ненсі Пелосі.
Також Стіва Беннона, ексрадника колишнього президента США Дональда Трампа засудили до 4 місяців ув’язнення за неповагу до Конгресу. Він відмовився свідчити перед комітетом Палати представників США про штурм Капітолія, який стався 6 січня минулого року.
Окрім цього, сім’ю з Техасу засудили за штурм Капітолія, внаслідок чого подружню пару засудили до ув’язнення, а троє дорослих дітей отримали умовний термін покарання та домашні арешт.
Несплата податків Trump Organization – компанію 45-го американського президента Trump Organization та її фінансового директора Аллена Вайссельберга звинуватили в підробленні офіційних документів та податковому шахрайстві. Їм висунули звинувачення за 15-ма пунктами.
Прокурори Мангеттена заявили, що Trump Organization та Вайссельберг протягом 15 років були учасниками злочинної схеми. Вайссельбергу пред’явили звинувачення в розкраданні в особливо великих розмірах другого ступеня. Якщо його провину буде доведено, фіндиректора можуть посадити на 15 років. Прокурори пояснили, що Trump Organization оплачувала оренду, комунальні послуги та решту витрат на проживання своїх фахівців, не декларуючи їх.
Імпічменти Трампа – перший імпічмент Дональду Трампу оголосили після заяви анонімного інформатора, який стверджував, що президент Трамп в липні 2019 року чинив тиск на президента України Володимира Зеленського у власних особистих і політичних інтересах, а саме з метою схилити українську владу до розслідування причетності до корупційних схем Гантера Байдена, сина на той час колишнього віцепрезидента Джо Байдена, в обмін на фінансову і військову допомогу.
Вже 24 вересня 2019 року спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі ініціювала розслідування у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа. Після розслідування Сенат США виправдав Трампа.
Другий імпічмент Дональдові Трампу, 45-му президентові США, Палата представників оголосила 13 січня 2021 року, за тиждень до закінчення терміну його президентських повноважень.
Резолюцію з проголошенням імпічменту підтримали 232 представники Палати, зокрема, 10 від Республіканської партії. 197 членів нижньої палати, що представляли Республіканську партію, виступили проти.
Розгляд резолюції розпочався після відмови віцепрезидента Пенса застосувати 25-ту поправку до Конституції США для достроково припинення повноважень Трампа. У своєму листі від 12 січня Майк Пенс назвав застосування подібного способу усунення Трампа від влади таким, що не відповідає інтересам нації та не відповідає Конституції США. Сам Трамп під час пресконференції 12 січня назвав спробу імпічменту (тоді ще потенційну) “найбільшим в історії полюванням на відьом”.
Трамп став першим президентом США, якому імпічмент оголошували двічі.
У випадку, якби Сенат затвердив імпічмент, Трампові заборонили б балотуватися на виборні посади в майбутньому. Також його б позбавили президентської пенсії.
- Федеральне бюро розслідувань провело обшуки у помешканні колишнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа у Мар-а-Лаго у межах перевірки документів.
- За даними ЗМІ, у США виявили документи періоду президентства Трампа, які змили в каналізацію.