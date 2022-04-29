Колишній президент США Дональд Трамп заявив про побоювання, що його можуть вбити помідорами.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Про свій острах Дональд Трамп розповів під час свідчень у межах позову, який подала група протестувальників. Останні стверджують, що на них напала охорона Трампа у 2015 році під час передвиборчого мітингу.

Стенограма розмови Дональда Трампа та адвоката протестувальників Бенджаміна Діктора у суді:

Діктор: Гаразд. І ви сказали: “Якщо ви бачите, що хтось готується кинути помідор, просто вибийте з нього лайно”. Це була ваша заява?

Трамп: О, так. Це було дуже небезпечно.

Діктор: Що було дуже небезпечно?

Трамп: Нам погрожували.

Діктор: Чим?

Трамп: Вони збиралися кинути фрукти. Нам погрожували. У нас була загроза.

Діктор: Як ви дізналися, що є загроза, що люди збираються кидати фрукти?

Трамп: Нам сказали. Я думав, що до цього причетна секретна служба. І у тебе кинуть фруктами, це… ні… це дуже жорстоко. Ми були напоготові для цього.

Адвокат Трампа Джеффрі Голдман: Зрештою, помідор – це фрукт… Він має насіння.

Трамп: Це гірше, ніж помідор, це також щось інше. Але помідор, коли вони починають робити таке, це дуже небезпечно. Того дня було тривожно.

Діктор: З ким ви говорили, коли сказали…

Трамп: Публіка.

Діктор: Отже, ви говорили з публікою і сказали їй, що якщо вони побачать, як хтось готується кинути помідор, просто вибийте з них лайно, чи не так?

Трамп: Це було для публіки. Це було сказано якось жартома. Купіть, можливо, знаєте, трохи правди. Це дуже небезпечна річ. Вас можуть вбити такими речами. Я хотів, щоб люди були готові, тому що ми були напоготові, що вони збираються принести фрукти. А деякі фрукти – набагато гірші, ніж помідори, до речі. Але це дуже небезпечно… Вони збиралися вдарити – вони збиралися вдарити дуже сильно.