Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Про свій острах Дональд Трамп розповів під час свідчень у межах позову, який подала група протестувальників. Останні стверджують, що на них напала охорона Трампа у 2015 році під час передвиборчого мітингу.
Стенограма розмови Дональда Трампа та адвоката протестувальників Бенджаміна Діктора у суді:
Діктор: Гаразд. І ви сказали: “Якщо ви бачите, що хтось готується кинути помідор, просто вибийте з нього лайно”. Це була ваша заява?
Трамп: О, так. Це було дуже небезпечно.
Діктор: Що було дуже небезпечно?
Трамп: Нам погрожували.
Діктор: Чим?
Трамп: Вони збиралися кинути фрукти. Нам погрожували. У нас була загроза.
Діктор: Як ви дізналися, що є загроза, що люди збираються кидати фрукти?
Трамп: Нам сказали. Я думав, що до цього причетна секретна служба. І у тебе кинуть фруктами, це… ні… це дуже жорстоко. Ми були напоготові для цього.
Адвокат Трампа Джеффрі Голдман: Зрештою, помідор – це фрукт… Він має насіння.
Трамп: Це гірше, ніж помідор, це також щось інше. Але помідор, коли вони починають робити таке, це дуже небезпечно. Того дня було тривожно.
Діктор: З ким ви говорили, коли сказали…
Трамп: Публіка.
Діктор: Отже, ви говорили з публікою і сказали їй, що якщо вони побачать, як хтось готується кинути помідор, просто вибийте з них лайно, чи не так?
Трамп: Це було для публіки. Це було сказано якось жартома. Купіть, можливо, знаєте, трохи правди. Це дуже небезпечна річ. Вас можуть вбити такими речами. Я хотів, щоб люди були готові, тому що ми були напоготові, що вони збираються принести фрукти. А деякі фрукти – набагато гірші, ніж помідори, до речі. Але це дуже небезпечно… Вони збиралися вдарити – вони збиралися вдарити дуже сильно.
- Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп поділився своїм баченням того, як треба було б розв’язати проблему з російським вторгненням до України, і те, що він пропонує, звучить просто несамовито
- Також Дональд Трамп висловив своє захоплення діями президента РФ Володимира Путіна, який нещодавно визнав “ЛНР” та “ДНР” незалежними та офіційно дозволив ввести російські війська на Донбас.
- Раніше повідомлялось, що в Apple App Store до завантаження з’явився додаток соціальної мережі Truth Social, який анонсував колишній президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп.