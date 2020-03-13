Про це повідомляє Reuters.

Минулої суботи прес-секретар президента Бразилії був на прийомі у Трампа. Вчора у нього діагностували коронавірус.

“Скажімо так: мене це не стосується”, – сказав Трамп.

За словами прес-секретаря Білого дому Стефані Грішем, президент Трамп і віце-президент Майк Пенс “майже не спілкувалися” з чиновником.

На даний момент Трамп не планує здавати тест на коронавірус.

Також вона повідомила, що медичний підрозділ Білого дому і секретна служба США стежать за тим, щоб “було вжито всіх заходів обережності”, щоб стежити за здоров’ям президента і віце-президента. Також під наглядом будуть їх сім’ї і персонал.

Президент Бразилії Жаір Болсонару вже здав тест на коронавірус, але ніяких симптомів у нього не виявили.

Нагадаємо, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі. Востаннє ВООЗ оголошувала пандемію в 2009 році під час поширення “свинячого грипу” N1H1.