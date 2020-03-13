Про це повідомляє Reuters.
Минулої суботи прес-секретар президента Бразилії був на прийомі у Трампа. Вчора у нього діагностували коронавірус.
“Скажімо так: мене це не стосується”, – сказав Трамп.
За словами прес-секретаря Білого дому Стефані Грішем, президент Трамп і віце-президент Майк Пенс “майже не спілкувалися” з чиновником.
На даний момент Трамп не планує здавати тест на коронавірус.
Також вона повідомила, що медичний підрозділ Білого дому і секретна служба США стежать за тим, щоб “було вжито всіх заходів обережності”, щоб стежити за здоров’ям президента і віце-президента. Також під наглядом будуть їх сім’ї і персонал.
Президент Бразилії Жаір Болсонару вже здав тест на коронавірус, але ніяких симптомів у нього не виявили.
Нагадаємо, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі. Востаннє ВООЗ оголошувала пандемію в 2009 році під час поширення “свинячого грипу” N1H1.
- В Україні підтверджено вже три випадки зараження коронавірусом COVID-19.
- З 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавируса. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.