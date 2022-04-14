Про це Дональд Трамп заявив в етері американського телеканалу Fox News.
Спершу експрезидент США критикував Джо Байдена за політику, яка, за словами Трампа, призвела до рекордно високої інфляції. Далі Дональд Трамп заявив: “А тепер додайте до цього те, що відбувається в Україні. Це геноцид”.
“Того, що відбувається зараз в Україні, люди ніколи не бачили раніше”, – додав він.
Дональд Трамп також зауважив, що якби зараз посаду президента США обіймав він, то президент РФ Володимир Путін не наважився б на широкомасштабне вторгнення в Україну.
- Нагадаємо, що днями президент США Джо Байден став першим світовим лідером, який назвав дії росіян в Україні геноцидом.
- Також про те, що називати дії РФ в Україні геноцидом є “абсолютно правильно”, заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
- Натомість лідер Франції Емманюель Макрон відмовився називати дії росіян в Україні геноцидом.