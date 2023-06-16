Колишній президент США Дональд Трамп пообіцяв пригостити своїх прихильників, кажучи “Їжа для всіх”, проте не виконав обіцянки.

Джерело: Insider

У вівторок, 13 червня, Трамп зупинився в кубинському ресторані Versailles у Маямі.

Заклад був переповнений фанатами Трампа, які хотіли висловити йому свою підтримку та привітати із днем ​​народження. У середу, 14 червня Трампу виповнилося 77 років.

Трамп сказав “Їжу для всіх”, маючи на увазі своїх прихильників, які зібралися у Versailles, але покинув ресторан через 10 хвилин і нічого не заплатив.

Натомість речник Трампа розповів, що колишній президент “запропонував купити їжу своїм прихильникам, але коли він виходив, вони вийшли за ним і не зробили замовлення”.