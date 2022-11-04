Колишній президент США Дональд Трамп розглядає можливість втретє балотуватись на пост очільника Сполучених Штатів під час виборів у 2024 році.

Про це повідомляє Reuters.

Про свою ймовірну участь у президентських виборах у 2024 році сам Трамп заявив під час нещодавнього виступу у штаті Айова.

“І тепер, щоб зробити нашу країну успішною, безпечною і славною, я дуже, дуже, дуже ймовірно, зроблю це знову. Готуйтеся, це все, що я вам кажу. Дуже скоро. Готуйтеся”, — сказав він.

Радники Трампа повідомили, що він швидко провів телефонні розмови з довіреними особами, аби обговорити усі сценарії, оскільки сподівається, що Республіканська партія здобуде перемогу на проміжних виборах, які відбудуться вже 8 листопада.

“Я думаю, що він хоче балотуватися, і оголошення про це до Дня подяки дає йому велику перевагу перед опонентами, і він розуміє це”, – сказав Reuters один зі старших радників Трампа на умовах анонімності.

За словами радників, якщо Трамп заявить про намір балотуватись на виборах президента від Республіканської партії, це може загнати у глухий кут інших потенційних кандидатів-республіканців. Водночас радники наголошують, що, можливо, Дональд Трамп, може відкласти це рішення або зовсім передумати.

Офіційний представник Трампа не відповів на запит про коментар.

Одне джерело, знайоме з планами Трампа, повідомило, що він має намір оголосити про свою кампанію з переобрання незадовго після виборів 8 листопада і вивчає потенційних суперників.

Незалежні прогнозисти виборів і результати опитування стверджують, що республіканці, швидше за все, отримають більшість у Палаті представників США, а також матимуть шанс отримати контроль над Сенатом, що дасть їм змогу блокувати законодавчу програму президента Джо Байдена протягом наступних двох років.

Надії демократів на успішні вибори підірвано занепокоєнням виборців щодо високої інфляції, а рейтинг громадської підтримки Байдена залишався нижчим 50% понад рік, склавши 40% згідно з нещодавнім опитуванням Reuters/Ipsos.

Але Трамп також залишається непопулярним після його суперечливого чотирирічного терміну, який закінчився 6 січня 2021 року, коли його послідовники атакували Капітолій США, а потім два роки поспіль стверджували, що його поразка на виборах начебто стала наслідком шахрайства.

На цей час Трамп стикається з низкою розслідувань проти себе, серед яких розслідування міністерства юстиції секретних документів, які він забрав із Білого дому після відходу з посади, деякі з яких, за словами прокурорів, ще не відновлено.

А опитування Reuters/Ipsos наприкінці минулого місяця показало, що лише 41% американців позитивно ставляться до Трампа.

День подяки припадає на 24 листопада, що дає Трампу два тижні на роздуми після виборів, щоб зробити своє оголошення, якщо він забажає це зробити.

Трамп зберіг стабільний темп політичних акцій після того, як залишив посаду, під час яких він регулярно натякав на можливість знову змагатися за президентство.

Очікується, що у 8 листопада ввечері він прийме сім’ю та друзів у своєму клубі Mar-a-Lago у Палм-Біч, штат Флорида, щоб відсвяткувати очікувані перемоги серед кандидатів, яких він підтримував на проміжних виборах.

Кидаючи прямий виклик Трампу, кілька провідних республіканських діячів розглядають, чи балотуватись від партії в президенти у 2024 році.

Трамп уважно стежить за губернатором Флориди Роном ДеСантісом, який, як очікується, переможе на переобранні у вівторок проти демократа Чарлі Кріста. Губернатор Вірджинії Гленн Янгкін і колишній віцепрезидент часів Трампа Майк Пенс також вважаються одними з потенційних конкурентів Трампа.