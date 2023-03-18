Експрезидент Сполучений Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що його вівторка, 21 березня, його заарештують.

Про це політик написав у своїй платформі Thuth Social.

Дональд Трамп опублікував у своїй власній соціальній платформі Truth Social, що він очікує бути заарештованим у вівторок у межах кримінальної справи, яка пов’язана з виплатою грошей порнозірці Стормі Деніелс.

Раніше цього року колишній президент США закликав своїх прихильників до протестів, якщо проти нього буде висунуто звинувачення в будь-якому з численних кримінальних розслідувань щодо його поведінки, пов’язаної з незаконними виплатами передвиборної кампанії, втручанням у вибори, спробами скасувати його програш на президентських виборах 2020 року та зберігання надсекретних документів у нього вдома після відходу з посади.

Цього разу він знову закликав людей до протестів. Дональд Трамп заявив, що прокуратура Манхеттена є корумпованою та політизованою, а звинувачення щодо нього базуються на давній “казці”, яку неодноразово намагалися довести, але безрезультатно. Згадав також експрезидент США про Джорджа Сороса, звинувативши його у фінансуванні прокуратури.

Трамп заявив, що цього вівторка його арештують: “Протест, поверни націю!”, – закликав він.

Експрезидент США не надав чітких доказів того, що цього дня дійсно щось відбудеться, посилаючись на “джерела”.

Попередній протестний рух, анонсований Трампом, завершився загибеллю людей.

Хронологія штурму Капітолія

По обіді 6 січня в будівлі Капітолія у Вашингтоні розпочалося спільне засідання Палати представників та Сенату США. Конгрес мав підрахувати та затвердити голоси виборників, остаточно оголосивши про перемогу обраного президента Джо Байдена.

Напередодні засідання у Вашингтоні розпочався анонсований Дональдом Трампом мітинг його прихильників. На протест з’їхалися люди з усієї країни.

Про акцію було відомо заздалегідь, але залучених до охорони Капітолія правоохоронців було обмаль для захисту будівлі.

Вранці перед засіданням відбувалися бійки між протестувальниками та поліціянтами. За годину до засідання Трамп звернувся до багатотисячного натовпу прихильників з промовою, у якій напав на “слабких республіканців” та заохотив протестувальників прямувати до будівлі Капітолія.

Невдовзі після початку засідання Конгресу протестувальники почали штурмувати Капітолій. Спершу вони прорвалися через металеві барикади в задній частині будівлі. Поліціянтам вдалося затримати рух натовпу на сходах будівлі, однак ненадовго: протестувальники потрапили всередину.

Це відбулося в той час, як законодавці затвердили голоси виборників у двох перших за алфавітним списком штатах — Алабамі та Алясці. В момент захоплення будівлі Сенат та Палата представників взяли перерву для обговорення заперечень щодо голосування в Аризоні та розійшлися у різні зали.

Засідання було зупинено, а співробітників Конгресу, законодавців та віцепрезидента Майка Пенса, який головував на ньому, терміново евакуювали або попередили про необхідність сховатися.

Тим часом мережу заповнили фото бунтівників, які трощать майно Конгресу, роблять фото на згадку та викрадають речі.

Під час захоплення будівлі одна з протестувальниць отримала вогнепальне поранення. Згодом вона померла в лікарні. Пізніше стало відомо, що загинули 4 особи. Деталі їхньої загибелі поки не повідомляються.

Близько 00:00 7 січня за Києвом будівлю Капітолія було очищено від протестувальників. При цьому було затримано понад півсотні осіб, серед яких половина — безпосередньо у приміщеннях Капітолія.

Палата представників закликала Міністерство юстиції США притягнути до відповідальності експрезидента Дональда Трампа за його участь у масових заворушеннях і штурмі Капітолія 6 січня 2021 року, який призвів до трагічних наслідків. Це перший випадок в історії США, коли Конгрес рекомендував висунути звинувачення проти колишнього президента.