Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Журналісти посилаються на союзників та радників Трампа. Ті стверджують, що він впевнений в існуванні “теорії змови” проти нього, як президента США та збирається довести, що під час виборів в листопаді було багато випадків шахрайства і в нього “вкрали вибори”.

Люди з оточення Трампа вмовляють його відмовитися від ідеї довести свою перемогу та зосередитися на нинішніх політичних процесах.

Але один з радників Трампа сказав, що Трамп слухає тільки “психів, які сидять в бочці”.

Така одержимість Трампа різко розділила членів Республіканської партії. Вони об’єдналися на тих, хто не вірить в існування “великої брехні” проти Трампа та тих, хто захищають “перемогу” Трампа.

Навіть після того, як Трамп залишив Овальний кабінет, він залишається найбільш впливовою фігурою в Республіканській партії та має сильну підтримку серед її членів. Його лідерство та вплив зберігаються попри те, що його заблокували в соціальних мережах та рідко з’являється на публіці. Планується, що його “масштабне повернення” відбудеться на цих вихідних в Північній Кароліні, де заплановано з’їзд Республіканської партії.

Як сповіщалося, на початку травня Дональд Трамп створив власну платформу для спілкування з електоратом. Розділ на його сайті називався From the Desk of Donald J. Trump (“З робочого столу Дональда Трампа”). 2 червня Трамп припинив вести блог, який завів для комунікації з виборцями після того, як найпопулярніші соцмережі його забанили.

Нагадаємо, дію облікового запису Трампа в Twitter та інших соціальних мережах було зупинено після його підбурювання до заворушень 6 січня, коли сотні прихильників колишнього президента штурмували будівлю Капітолія. Про те, чому Трамп отримав довічний бан в Twitter, #Букви розповідали в матеріалі.