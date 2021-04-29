Дональд Трамп знову заявив про те, що збирається балотуватися на пост президента США у 2024 році. Він назвав ім'я політика, якого розглядає на роль віцепрезидента.

Про це Трамп сказав в шоу на телеканалі Fox News.

“Я стовідсотково розглядаю можливість балотуватися на пост президента у 2024 році”, – заявив Трамп.

Він додав, що його віцепрезидентом може стати губернатор Флориди Рон ДеСантіс (Ronald Dion DeSantis).

Трамп додав, що ДеСантіс його друг та “класний хлопець”.

“Я підтримав Рона, і після того, як я підтримав його, він злетів, як ракета… Він виконав багато роботи, як губернатор”, – сказав Трамп.

Представник губернатора не прокоментував заяву Трампа.

До цього Трамп постійно заявляв, що якщо балотуватиметься на президентський пост, то тільки з Майком Пенсом в якості віцепрезидента.

Наразі Пенса називають потенційним суперником Дональда Трампа на наступних президентських виборах у 2024 році. Саме Пенс може стати кандидатом в президенти США від Республіканської партії.

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Президентські амбіції Пенс продемонстрував 6 січня, під час “штурму Капітолію”. Тоді він прямо відмовився виконувати наказ Трампа і заявив, що буде дотримуватися процедури затвердження перемоги Джо Байдена на виборах, як цього вимагає Конституція.