Про це повідомляє телеканал CNN.
Для підтвердження присутності рицину було проведено два тести. Вся пошта для Білого дому сортується і перевіряється на віддаленому об’єкті, перш ніж потрапити в Білий дім.
Представник правоохоронних органів США повідомив, що можливо посилка з рицином, відправлена Трампу, прийшла з Канади.
ФБР, а також правоохоронці Канади розслідують справу.
Рицин — білковий токсин рослинного походження, надзвичайно токсичний, особливо у вигляді аерозолів. Білий порошок без запаху, добре розчинний у воді. Відомо, що рицин в 6 раз отруйніший ніж ціанід калію.
При ковтанні він викликає нудоту, блювоту і внутрішня кровотеча шлунку і кишечника, за яким слідує відмова печінки, селезінки і нирок і смерть в результаті колапсу системи кровообігу.
- У 2018 році до міністерства оборони США невідомі відправили щонайменше дві посилки, що містять високотоксична речовина рицин.