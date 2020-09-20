Правоохоронні органи США на цьому тижні перехопили посилку, що містить отруту рицин, адресовану президенту Дональда Трампа.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Для підтвердження присутності рицину було проведено два тести. Вся пошта для Білого дому сортується і перевіряється на віддаленому об’єкті, перш ніж потрапити в Білий дім.

Представник правоохоронних органів США повідомив, що можливо посилка з рицином, відправлена ​​Трампу, прийшла з Канади.

ФБР, а також правоохоронці Канади розслідують справу.

Рицин — білковий токсин рослинного походження, надзвичайно токсичний, особливо у вигляді аерозолів. Білий порошок без запаху, добре розчинний у воді. Відомо, що рицин в 6 раз отруйніший ніж ціанід калію.

При ковтанні він викликає нудоту, блювоту і внутрішня кровотеча шлунку і кишечника, за яким слідує відмова печінки, селезінки і нирок і смерть в результаті колапсу системи кровообігу.