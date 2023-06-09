Федеральне велике журі присяжних висунуло кримінальні звинувачення проти експрезидента США Дональда Трампа, звинувативши його в неправильному поводженні з секретними документами, які він зберігав після того, як залишив посаду президента США.

Джерело: Reuters.

Інформацію про висунення обвинувачення Дональд Трамп підтвердив у соцмережі Truth Social. Він написав, що йому наказали з’явитися до Федерального суду в Маямі наступного вівторка.

“Я невинна людина”, – написав Дональд Трамп.

За словами джерела Reuters, у федеральній справі проти Трампа висунуто сім кримінальних статей. Обвинувальний висновок залишається запечатаним, і навіть сам Трамп ще не бачив, що там написано.

Поки що Міністерство юстиції США не коментувало повідомлення Трампа про обвинувальний акт проти нього. Статті, за якими обвинувачують Трампа, стануть відомі 13 червня, коли він постане перед судом у Маямі.

Виступаючи на CNN, адвокат Трампа Джим Трасті сказав, що ці звинувачення включають змову, неправдиві заяви, перешкоджання правосуддю та незаконне зберігання секретних документів відповідно до Закону про шпигунство. Він сказав, що очікує побачити звинувачення до вівторка.

Міністерство юстиції розслідує поводження Трампа з секретними документами, які він зберіг після відходу з Білого дому у 2021 році. Майже рік тому слідчі вилучили приблизно 13 000 документів з маєтку Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида. Сто з них були позначені як конфіденційні, хоча один з адвокатів Трампа раніше заявив, що всі записи з грифами секретності повернуто уряду.

Раніше Трамп захищав своє зберігання документів, припускаючи, що він розсекретив їх, бувши президентом. Однак він не надав відповідних доказів і його адвокати відмовилися використати цей аргумент у судових справах.

Зазначимо, що це вже другий випадок, коли Трампу висунуто кримінальне звинувачення. У квітні він був звинувачений Великим журі штату Нью-Йорк у справі про сплату грошей за мовчання порноактрисі Стормі Деніелс напередодні президентських виборів 2016 року.

Бувши президентом з 2017 по 2021 рік, Трамп є фаворитом у боротьбі за висунення у президенти від Республіканської партії на виборах у 2024 році.

Протягом багатьох років Трамп демонстрував дивовижну здатність витримувати скандали, які могли б “потопити” інших політиків. Він називає себе жертвою політично вмотивованого переслідування і звинувачує Міністерство юстиції в партійній упередженості.

Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, перевага Трампа над його суперниками в боротьбі за висунення від Республіканської партії зросла після того, як йому було пред’явлено звинувачення у справі в Нью-Йорку.