Студенти Київської школи економіки (KSE) за підтримки UKRAINIAN DEFENSE DEVELOPMENT CHARITY FUND та KSE Foundation запускають ініціативу Donate To Evacuate, щоб зібрати $1 000 000 на два гелікоптери-медеваки MI-2 AM-1 для Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

“Перша година після поранення – «золота година». Протягом неї має початись надання кваліфікованої медичної допомоги. Вона вирішує долю 90% життів”, – підкреслює представник ГУР МО України Андрій Юсов.

Гелікоптер медичної евакуації (MEDEVAC) –– це найшвидший на полі бою транспорт для порятунку життя. Прибуває орієнтовно за 15 хвилин після запиту і обладнаний усім необхідним для евакуації поранених.

“Першу допомогу на полі бою надають парамедики, але потім багато часу витрачається на евакуацію в тил. Тут від часу залежить виживання, буквально. Ми хочемо це змінити”, – каже Світлана Денисенко, директорка KSE Foundation.

Ім’я кожного, хто зробить донат на суму від $100, перетворять на камуфляж та нанесуть на гелікоптер у колаборації з відомими українськими каліграфинями –– сестрами Лопухіними.

Підтримати ініціативу можуть не лише окремі люди, але й бренди. Їхні назви теж стануть частиною камуфляжного патерну.

Долучитись до ініціативи та дізнатись більше можна за посиланням.

Соціальні мережі:

Instagram: https://instagram.com/donate.to.evacuate?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

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YouTube: https://youtu.be/XaNWjV2ZBYM

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