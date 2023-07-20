“Перша година після поранення – «золота година». Протягом неї має початись надання кваліфікованої медичної допомоги. Вона вирішує долю 90% життів”, – підкреслює представник ГУР МО України Андрій Юсов.
Гелікоптер медичної евакуації (MEDEVAC) –– це найшвидший на полі бою транспорт для порятунку життя. Прибуває орієнтовно за 15 хвилин після запиту і обладнаний усім необхідним для евакуації поранених.
“Першу допомогу на полі бою надають парамедики, але потім багато часу витрачається на евакуацію в тил. Тут від часу залежить виживання, буквально. Ми хочемо це змінити”, – каже Світлана Денисенко, директорка KSE Foundation.
Ім’я кожного, хто зробить донат на суму від $100, перетворять на камуфляж та нанесуть на гелікоптер у колаборації з відомими українськими каліграфинями –– сестрами Лопухіними.
Підтримати ініціативу можуть не лише окремі люди, але й бренди. Їхні назви теж стануть частиною камуфляжного патерну.
Долучитись до ініціативи та дізнатись більше можна за посиланням.
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