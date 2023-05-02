Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
За його словами, люди постраждали у Краматорську та Сіверську.
Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення на Донеччині загинуло 1 487 та постраждали 3 457 мирних жителів.
Ці дані — без урахування жертв і поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.
Як зауважили у Генштабі, окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбито 41 атаку противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші воїни тримають оборону.
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