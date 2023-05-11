Протягом 10 травня російські війська вбили 3 цивільних жителів Донецької області. Двоє людей загинули у Часовому Яру та ще одна особа у Новокалиновому.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

Також ще дві людини в області отримали поранення.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення унаслідок злочинних дій росіян на Донеччині загинуло 1501 мирних мешканців, ще 3488 — постраждали.

Ці дані — без урахування кількості загиблих та постраждалих у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.

За даними Генштабу, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — відбито 39 ворожих атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.