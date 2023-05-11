Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
Також ще дві людини в області отримали поранення.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення унаслідок злочинних дій росіян на Донеччині загинуло 1501 мирних мешканців, ще 3488 — постраждали.
Ці дані — без урахування кількості загиблих та постраждалих у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.
За даними Генштабу, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — відбито 39 ворожих атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.
- Армійці Третьої штурмової бригади ЗСУ під час прориву російських позицій під Бахмутом взяли у полон військових 72-ї мотострілецької бригади зі складу 3-го армійського корпусу міністерства оборони РФ.
- 10 травня президент РФ Володимир Путін підписав указ про призов росіян, які перебувають у запасі, на військові збори.
- В Україні триває 442-га доба повномасштабного вторгнення РФ. Протягом цього періоду часу воїнами ЗСУ ліквідовано майже 197 тисяч окупантів.