Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
За його словами, ще 8 людей в області зазнали поранень.
Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення на Донеччині загинуло 1 464 та постраждали 3 380 мирних жителів.
Ці дані — без урахування жертв і поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.
За даними Генштабу, попри численні втрати в техніці та живій силі, противник не відмовляється від ведення загарбницької війни. Продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
Минулої доби, наші захисники відбили 72 атаки противника на зазначених напрямках.
- Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що російське міноборони хоче захопити Бахмут на Донеччині силами ПВК “Вагнер”, аби мінімізувати втрати серед своїх армійців.
- У Бахмуті ситуація залишається складною, але контрольованою. Російські військові перейшли до “сирійської” тактики, яка передбачає випалення землі, знищення вогнем будівель та позицій.
- В останні дні російські війська відновили певну активність у битві за Бахмут, після того, як з кінця березня їхнє просування зупинилося.