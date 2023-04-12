Протягом 11 квітня стало відомо, що внаслідок російських обстрілів Донецької області у Вугледарі загинув один цивільний житель.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

За його словами, ще 8 людей в області зазнали поранень.

Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення на Донеччині загинуло 1 464 та постраждали 3 380 мирних жителів.

Ці дані — без урахування жертв і поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.

За даними Генштабу, попри численні втрати в техніці та живій силі, противник не відмовляється від ведення загарбницької війни. Продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Минулої доби, наші захисники відбили 72 атаки противника на зазначених напрямках.