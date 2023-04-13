Протягом 12 квітня російські війська вбили одного цивільного жителя Донецької області. За даними місцевої влади, людина загинула в Очеретиному.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

За його словами, ще 2 людини в області дістали поранення. Мирні мешканці постраждали в Очеретиному та Курахівці.

Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення на Донеччині загинуло 1 465 та постраждали 3 382 мирних жителів.

Ці дані — без урахування жертв і поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.

Нагадаємо, що за інформацією Генштабу, попри численні втрати в техніці та живій силі окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби, завдяки мужності кожного воїна, було відбито понад 45 атак противника.