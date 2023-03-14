Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
За його словами, ще 14 людей в області зазнали поранень.
З початку повномасштабного російського вторгнення на Донеччині загинуло 1 410 та постраждали 3 183 мирних жителів.
Ці дані — без урахування жертв і поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.
Як зазначили у Генштабі, на Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут. На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безрезультатні наступальні дії. Ворожих обстрілів зазнали райони понад 15 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.
- Президент України Володимир Зеленський зазначив, що нині у боях на Донбасі зараз вирішується, яким буде наше майбутнє.
- Російське військове керівництво, можливо, дозволяє приватній військовій компанії “Вагнер” зазнавати значних втрат на Бахмутському напрямку, щоб одночасно підірвати авторитет очільника групи – Євгена Пригожина.
- В Україні триває 384-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу воїни ЗСУ ліквідували вже понад 160 тисяч російських армійців, з яких 740 – лише за останню добу.