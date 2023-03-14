Протягом 13 березня російські військові вбили троє жителів Донецької області. Двоє цивільних загинули у Костянтинівці та один в Авдіївці.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

За його словами, ще 14 людей в області зазнали поранень.

З початку повномасштабного російського вторгнення на Донеччині загинуло 1 410 та постраждали 3 183 мирних жителів.

Ці дані — без урахування жертв і поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.

Як зазначили у Генштабі, на Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут. На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безрезультатні наступальні дії. Ворожих обстрілів зазнали райони понад 15 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.