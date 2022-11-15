14 листопада на території Донецької області виявили трьох вбитих цивільних, які загинули під час російської окупації.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

Тіла мирних мешканців знайшли у Новому. Водночас протягом доби росіяни вбили одного цивільного — у Сєвєрному, ще одна людина в області отримала поранення.

Загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України в Донецькій області близько 1 208 людей загинули та 2 593 отримали поранення.

Проте, ці дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.