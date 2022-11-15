Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
Тіла мирних мешканців знайшли у Новому. Водночас протягом доби росіяни вбили одного цивільного — у Сєвєрному, ще одна людина в області отримала поранення.
Загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України в Донецькій області близько 1 208 людей загинули та 2 593 отримали поранення.
Проте, ці дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.
- Українські захисники продовжують звільнювати від російських окупантів населені пункти Луганської області. За даними очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, лінія фронту вже наближається до великих міст області.
- Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що за останні дві доби у міноборони РФ посили заяви щодо Донецької області. Експерти вважають, що РФ намагатиметься здобути успіхи на Донеччині, аби відвернути невдоволення від втрат на Херсонщині.