15 квітня російські війська завдали ударів по Костянтинівці Донецької області. Сьогодні ворог обстріляв місто з артилерії.

Про це “Суспільному” повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.

За її словами, станом на 18:30 внаслідок чисельних атак отримали поранення троє цивільних жителів: 30 та 44-річні жінки, які під час обстрілу були в аптеці, а також 31-річний чоловік, що перебував неподалік від одного з торговельних центрів міста.

Також у місті пошкоджено торговельні об’єкти, легкові автомобілі та приватні та багатоквартирні будинки.

Водночас як зазначив начальник МВА Олексій Рослов у коментарі мовник, поранені на амбулаторному лікуванні.

“Російські військові тричі обстріляли громаду: о 14:15. Також був обстріл о 15:20-15:30 — без загиблих та травмованих. Та о 17:30 обстріл с. Предтечино, без травмованих та загиблих”, — сказав Рослов.