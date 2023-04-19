Протягом 18 квітня російські військові вбили одного цивільного жителя Донецької області. За даними місцевої влади, людина загинула у Бахмуті.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

Водночас ще 13 людей в області отримали поранення.

Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення на Донеччині загинуло 1 476 та постраждали 3 412 мирних жителів.

Ці дані — без урахування жертв і поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.

Нагадаємо, що основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби, на зазначених ділянках фронту підрозділами сил оборони України відбито більш як 60 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.