Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
Водночас ще 13 людей в області отримали поранення.
Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення на Донеччині загинуло 1 476 та постраждали 3 412 мирних жителів.
Ці дані — без урахування жертв і поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.
Нагадаємо, що основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби, на зазначених ділянках фронту підрозділами сил оборони України відбито більш як 60 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.
- 18 квітня сили протиповітряної оборони ліквідували 5 ворожих дронів-камікадзе типу Shahed іранського походження у небі над Запорізькою областю.
- У ніч на 19 квітня російські окупанти атакували Україну дронами камікадзе. Зокрема 12 БПЛА було випущено на Одеську область. Є влучання.
- Вчора, ввечері 18 квітня, російські війська випустили низку безпілотників по території України. Один з них ліквідували над Дніпропетровською областю.