Протягом 2 травня 2023 року на території Донецької області внаслідок російських обстрілів поранення дістали троє осіб.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

За його словами, люди постраждали у Костянтинівці, Авдіївці та Ганнівці.

Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення на Донеччині загинуло 1 487 та постраждали 3 460 мирних жителів.

Ці дані — без урахування жертв і поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.

Як зауважили у Генштабі, противник і далі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – здійснив понад 30 атак. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники тримають оборону.