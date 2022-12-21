Протягом 20 грудня російські військові вбили двоє мирних жителів Донецької області: у Вугледарі та Торському.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

Крім того, у Святогірську правоохоронці виявили тіла 2 цивільних, убитих під час окупації. Ще 8 людей, за словами Кириленка, в області дістали поранення.

Від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України в Донецькій області близько 1 275 людина загинула 2 770 отримали поранення.

Проте, ці дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.

Нагадаємо, що раніше російські загарбники обстріляли 17 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйнували та пошкодили 15 цивільних об‘єктів.