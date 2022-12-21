Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
Крім того, у Святогірську правоохоронці виявили тіла 2 цивільних, убитих під час окупації. Ще 8 людей, за словами Кириленка, в області дістали поранення.
Від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України в Донецькій області близько 1 275 людина загинула 2 770 отримали поранення.
Проте, ці дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.
Нагадаємо, що раніше російські загарбники обстріляли 17 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйнували та пошкодили 15 цивільних об‘єктів.
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