Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
За його словами, двоє цивільних загинули у Бахмуті, один у Торецьку, один у Дружбі, один у Георгіївці та один у Великій Новосілці.
Водночас Кириленко додав, що ще 20 людей отримали поранення.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — запевнив голова ОВА.
Також зауважимо, для поповнення втрат особового складу підрозділів окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей триває примусова мобілізація місцевих жителів.
- З початку повномасштабної російсько-української війни Збройні сили України знищили 54 810 одиниць живої сили РФ. Протягом останньої доби було убито 160 окупантів.
- В Україні судитимуть трьох військових збройних сил РФ, які жорстоко поводилися з цивільними мешканцями села Ягідне Чернігівської області та брали участь в його окупації.
- На стелі, встановленій на межі Донецької та Харківської областей, підняли прапор України. Завдяки нашим Збройним силам ділянка траси Київ-Харків-Довжанський вільна від росіян.