Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

За його словами, двоє цивільних загинули у Бахмуті, один у Торецьку, один у Дружбі, один у Георгіївці та один у Великій Новосілці.

Водночас Кириленко додав, що ще 20 людей отримали поранення.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — запевнив голова ОВА.

Також зауважимо, для поповнення втрат особового складу підрозділів окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей триває примусова мобілізація місцевих жителів.