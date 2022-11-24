Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
За його словами, ще 3 людини в області зазнали поранень.
Станом на вчора від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України в Донецькій області близько 1 221 людина загинула 2 628 отримали поранення.
Проте, ці дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.
- 24 листопада після масованих обстрілів України Кіровоградську та Вінницьку області заживили до електромережі.
- Після масованих ракетних обстрілів України, в Одесі повідомляють про відновлення електроживлення об’єктів критичної інфраструктури.
- Станом на ранок 24 листопада у Києві, після чергової масованої ракетної таки РФ на енергооб’єкти України, без електропостачання залишається 70% міста.