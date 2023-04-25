Протягом 24 квітня російські війська вбили двох цивільних жителів Донецької області. За даними місцевої влади людина загинула у Шахтарському.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

Водночас ще 13 людей в області дістали поранення. Зокрема, 5 у Красногорівці, 4 у Бахмуті та 3 у Нью-Йорку.

Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення на Донеччині загинуло 1 483 та постраждали 3 436 мирних жителів.

Ці дані — без урахування жертв і поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.

За даними Генштабу, основні зусилля ворог і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом минулої доби було відбито 43 атаки противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.