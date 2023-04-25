Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
Водночас ще 13 людей в області дістали поранення. Зокрема, 5 у Красногорівці, 4 у Бахмуті та 3 у Нью-Йорку.
Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення на Донеччині загинуло 1 483 та постраждали 3 436 мирних жителів.
Ці дані — без урахування жертв і поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.
За даними Генштабу, основні зусилля ворог і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом минулої доби було відбито 43 атаки противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.
- На Бахмутському напрямку російські військові не полишають мету оточити місто. Своєю чергою, бійці ЗСУ здійснюють у Бахмуті не лише оборонні дії, але й активно контратакують.
- Військове керівництво РФ прагне завершити захоплення міста Бахмута Донецької області до початку потенційного українського контрнаступу, якщо це можливо.