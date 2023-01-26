Протягом 25 січня російські військові вбили одного мирного мешканця в Донецькій області. За даними місцевої влади, людина загинула у Бахмуті.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

За його словами, ще 7 людей в області зазнали поранень.

Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення російські армійці вбили 1 320 та поранили 2 896 жителів Донеччини.

Кириленко наголосив, що ці дані — без урахування кількості жертв та поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — йдеться в повідомленні.