Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
За його словами, ще 7 людей в області зазнали поранень.
Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення російські армійці вбили 1 320 та поранили 2 896 жителів Донеччини.
Кириленко наголосив, що ці дані — без урахування кількості жертв та поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — йдеться в повідомленні.
- Протягом повномасштабної російсько-української війни Збройні сили України ліквідували 123 860 російських окупантів. Водночас протягом минулої доби, 18 січня, знищено 780 військових РФ.
- Після того як Захід оголосив про надання Україні низки танків, зокрема німецьких Leopard 2 та американських M1 Abrams, у Росії намагаються применшити важливість цієї допомоги.