Протягом 25 жовтня російські військові вбили у Бахмуті одного мирного мешканця Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

Крім того, правоохоронці виявили тіла чотирьох цивільних, які загинули під час окупації у Дробишевому.

Також вчора, 25 жовтня, стало відомо про чотирьох поранених місцевих жителів.

Загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області близько 1 100 людей загинули та 2 472 отримали поранення.

Проте ці дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.