Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
Крім того, правоохоронці виявили тіла чотирьох цивільних, які загинули під час окупації у Дробишевому.
Також вчора, 25 жовтня, стало відомо про чотирьох поранених місцевих жителів.
Загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області близько 1 100 людей загинули та 2 472 отримали поранення.
Проте ці дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.
- Протягом минулої доби, 25 жовтня, військові РФ продовжували терор цивільного населення Харківської області. Так, ворог завдав ударів по території Куп’янська ракетами С-300, пошкодивши адміністративну будівлю.
- В ніч на 26 жовтня війська РФ атакували територію Дніпропетровської області. Обстрілу зазнало місто Дніпро, де загинуло двоє осіб та четверо — постраждало. Крім того, атака прийшлася й на одну з громад області.