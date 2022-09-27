Про це він повідомив у Telegram.
За словами Кириленка, двоє загинуло в Бахмуті та одна особа в Хромовому. Також ще 13 людей отримали поранення.
Він додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, запевнив голова ОВА.
Від початку повномасштабного російського вторгнення росіяни вбили 890 цивільних у Донецькій області. Водночас 2 257 поранено.
- Ніч на 27 вересня минула в Дніпропетровській області під залповим вогнем реактивних снарядів та важкою артилерією. Цього разу ворог атакував три громади — Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську.
- У ніч на 27 вересня російські окупанти двічі обстріляли Миколаїв. За попередніми даними, пошкоджено чимало цивільної інфраструктури.
- 27 вересня російські військові знову завдали удару по Запоріжжю. За попередніми даними є влучання в інфраструктурний об’єкт.
- Ввечері 26 вересня російська армія атакувала аеропорт у Кривому Розі. Ракета Х-59 повністю зруйнувала його інфраструктуру.