Про це він повідомив у Telegram.

За словами Кириленка, двоє загинуло в Бахмуті та одна особа в Хромовому. Також ще 13 людей отримали поранення.

Він додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, запевнив голова ОВА.

Від початку повномасштабного російського вторгнення росіяни вбили 890 цивільних у Донецькій області. Водночас 2 257 поранено.