Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
Водночас ще 2 людини отримали поранення.
Загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області близько 1 103 людей загинули та 2 474 отримали поранення.
Проте ці дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.
- Вночі ворог атакував околиці Запоріжжя. За попередньою інформацією, росіяни влучили трьома снарядами з реактивних систем залпового вогню “Смерч”.
- В ніч на 27 жовтня російські війська завдали удару по території однієї з громад Київської області.