Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

Водночас ще 2 людини отримали поранення.

Загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області близько 1 103 людей загинули та 2 474 отримали поранення.

Проте ці дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.