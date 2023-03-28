Протягом 27 березня російські військові вбили одного цивільного жителя Донецької області. За даними місцевої влади, людина загинула у Слов'янську.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

Крім того, ще 34 людини в області дістали поранення. 28 осіб поранено у Слов’янську, 2 у Костянтинівці, 1 у Времівці, 1 Часовому Яру, 1 у Бахмуті.

З початку повномасштабного російського вторгнення на Донеччині загинуло 1 436 та постраждали 3 297 мирних жителів.

Ці дані — без урахування жертв і поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.

Нагадаємо, що вранці 27 березня російські війська завдали ударів по Слов’янську. Глава Донецької ОВА додав, що росіяни вдарили по центру міста близько 10:30. Ударів завдали двома ракетами С300. Внаслідок атаки зруйновано адміністративні та офісні будівлі, 5 багатоповерхівок та 7 приватних будинків.