Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
Крім того, ще 34 людини в області дістали поранення. 28 осіб поранено у Слов’янську, 2 у Костянтинівці, 1 у Времівці, 1 Часовому Яру, 1 у Бахмуті.
З початку повномасштабного російського вторгнення на Донеччині загинуло 1 436 та постраждали 3 297 мирних жителів.
Ці дані — без урахування жертв і поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.
Нагадаємо, що вранці 27 березня російські війська завдали ударів по Слов’янську. Глава Донецької ОВА додав, що росіяни вдарили по центру міста близько 10:30. Ударів завдали двома ракетами С300. Внаслідок атаки зруйновано адміністративні та офісні будівлі, 5 багатоповерхівок та 7 приватних будинків.
- Британські розвідники зауважили, що протягом останніх днів пріоритетом РФ залишається захоплення Авдіївки. Однак їм вдалось досягти лише незначних успіхів ціною великих втрат у бронетехніці.
- За оцінками аналітиків Інституту вивчення війни, щоб досягти успіхів на Авдіївському напрямку, окупанти залучили обмежену кількість кваліфікованих бійців із приватної військової компанії “Вагнер”.