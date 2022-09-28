Про це він повідомив у Telegram.
За словами Кириленка, 4 мешканців загинули в Курахівці та 1 особа у Бахмуті. Водночас ще 10 людей отримали поранення.
Він додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — запевнив голова ОВА.
Від початку повномасштабного російського вторгнення росіяни вбили 895 цивільних у Донецькій області. Водночас 2 267 поранено.
- На звільнених територіях Харківської області слідчі поліціянти вже зафіксували понад 580 воєнні злочини.
- В ніч на 28 вересня росіяни тероризували Нікопольський район Дніпропетровської області “Градами” та важкою артилерією.
- Станом на початок 217-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили атаки в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Миколаївка Друга, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка та Безіменне.