Про це він повідомив у Telegram.

За словами Кириленка, 4 мешканців загинули в Курахівці та 1 особа у Бахмуті. Водночас ще 10 людей отримали поранення.

Він додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — запевнив голова ОВА.

Від початку повномасштабного російського вторгнення росіяни вбили 895 цивільних у Донецькій області. Водночас 2 267 поранено.