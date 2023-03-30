Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
Крім того, ще 5 людей в області дістали поранення внаслідок атак ворога. Так, є постраждалі у Бахмуті та Часовому Яру.
З початку повномасштабного російського вторгнення на Донеччині загинуло 1 437 та постраждали 3 307 мирних жителів.
Ці дані — без урахування жертв і поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.
У Генштабі зауважили, що противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
- В Україні триває 400-та доба від початку повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські воїни ліквідували вже більш як 172 тисячі російських армійців.
- 29 березня голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі зазначив, що у східноукраїнському місті Бахмут воюють приблизно 6000 найманців групи “Вагнера”.
- Служба безпеки України оприлюднила перехоплення розмови двох російських армійців, де один з них повідомив про те, що РФ намагається влаштувати провокації на українсько-білоруському кордоні.