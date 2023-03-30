Протягом 29 березня російські військові вбили одного цивільного жителя Донецької області у Часовому Яру.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

Крім того, ще 5 людей в області дістали поранення внаслідок атак ворога. Так, є постраждалі у Бахмуті та Часовому Яру.

З початку повномасштабного російського вторгнення на Донеччині загинуло 1 437 та постраждали 3 307 мирних жителів.

Ці дані — без урахування жертв і поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.

У Генштабі зауважили, що противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.