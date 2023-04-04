Протягом 3 квітня на території Донецької області російські військові вбили четверо місцевих жителів. Водночас ще троє осіб постраждали.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

Зазначається, що 2 цивільних загинули у Торецьку, 1 в Авдіївці та 1 у Торському: “Ще 3 людини в області дістали поранення”, — додав голова ОВА.

Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення на Донеччині загинуло 1 450 та постраждали 3 339 мирних жителів.

Ці дані — без урахування жертв і поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.

Як зауважили у Генштабі, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.