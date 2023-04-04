Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
Зазначається, що 2 цивільних загинули у Торецьку, 1 в Авдіївці та 1 у Торському: “Ще 3 людини в області дістали поранення”, — додав голова ОВА.
Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення на Донеччині загинуло 1 450 та постраждали 3 339 мирних жителів.
Ці дані — без урахування жертв і поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.
Як зауважили у Генштабі, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
- Оскільки українські лідери пообіцяли повернути всю свою територію, окуповану Росією, Москва підготувала оборону. Очікуючи контрнаступу ЗСУ, РФ вирила десятки кілометрів окопів і розставила артилерію вздовж Чорного моря в Криму, півострові, який вона незаконно анексувала в 2014 році.
- 3 квітня глава НАТО Єнс Столтенберг заявив, що західні союзники надали Україні понад 70 мільярдів доларів військової допомоги за минулий рік з початку повномасштабного російського вторгнення.
- У ніч на 4 квітня російські окупаційні війська вчергове здійснили атаку на Україні іранськими дронами-камікадзе. Силами ППО було знищено 14 з 17 ворожих БПЛА.