Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко у Telegram.
Зазначається, що правоохоронці виявили тіло одного цивільного у Рубцях, який загинув під час російської окупації. Водночас ще 3 людини отримали поранення протягом вчорашнього дня.
Загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області близько 1 134 людей загинули та 2 503 отримали поранення.
Проте ці дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.
- Вночі 1 листопада російські окупанти атакували Полтавську область дронами. Декілька з них упали на цивільні об’єкти
- У ніч на 1 листопада російські військові завдали удару по території Нікопольського району Дніпропетровської області. Ворог бив з “Градів” та важкої артилерії по Нікопольській та Марганецькій громадах.