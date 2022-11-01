Протягом 31 жовтня російські військові вбили троє мирних мешканців Донецької області. Двоє цивільних загинули в Бахмуті та один у Кураховому.

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко у Telegram.

Зазначається, що правоохоронці виявили тіло одного цивільного у Рубцях, який загинув під час російської окупації. Водночас ще 3 людини отримали поранення протягом вчорашнього дня.

Загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області близько 1 134 людей загинули та 2 503 отримали поранення.

Проте ці дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.