Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
Крім того, ще 7 людей дістали поранення в Часовому Яру, Шахтарському та Костянтинівці.
Загалом, з початку повномасштабного російського вторгнення на Донеччині загинуло 1 400 та постраждали 3 138 цивільних.
Ці дані — без урахування жертв і поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.
За інформацією Генштабу, на Бахмутському напрямку противник, попри значні втрати, продовжує штурмувати місто Бахмут та його околиці. За минулу добу, лише біля села Дубово-Василівка ворог здійснив 37 атак.
Водночас на Авдіївському та Шахтарському напрямках окупанти безрезультатно проводили наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Красногорівка, Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Невельське та Мар’їнка Донецької області.
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