Протягом 6 березня 2023 року російські військові вбили одного цивільного мешканця Донецької області — у Максимільянівці.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

Крім того, ще 7 людей дістали поранення в Часовому Яру, Шахтарському та Костянтинівці.

Загалом, з початку повномасштабного російського вторгнення на Донеччині загинуло 1 400 та постраждали 3 138 цивільних.

Ці дані — без урахування жертв і поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.

За інформацією Генштабу, на Бахмутському напрямку противник, попри значні втрати, продовжує штурмувати місто Бахмут та його околиці. За минулу добу, лише біля села Дубово-Василівка ворог здійснив 37 атак.

Водночас на Авдіївському та Шахтарському напрямках окупанти безрезультатно проводили наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Красногорівка, Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Невельське та Мар’їнка Донецької області.