Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
За його словами, ще чотири людини в області дістали поранення.
Загалом, з початку повномасштабного російського вторгнення на Донеччині загинуло 1 402 та постраждали 3 142 цивільних.
Ці дані — без урахування жертв і поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.
Як зазначили у Генштабі, на Бахмутському напрямку окупанти не припиняють штурмові дії в напрямку міста Бахмут. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив безрезультатні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Новомихайлівка, Мар’їнка та Вугледар Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали райони 20 населених пунктів.
- Нагадаємо, що у ніч на 9 березня російські окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по території України. Вибухи пролунали у низці областей, зокрема й у столиці України.
- Напередодні, 8 березня, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що на бойовому чергуванні у Середземному морі перебуває 7 російських кораблів, з яких 3 – ракетоносії з загальним залпом у 20 ракет.
- Внаслідок масованого ракетного обстрілу України на території Львівської області у Золочівській громаді стало відомо про загиблих.