Протягом 8 березня 2023 року внаслідок дій військових РФ загинуло двоє цивільних жителів Донецької області у Бахмуті та Авдіївці.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

За його словами, ще чотири людини в області дістали поранення.

Загалом, з початку повномасштабного російського вторгнення на Донеччині загинуло 1 402 та постраждали 3 142 цивільних.

Ці дані — без урахування жертв і поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.

Як зазначили у Генштабі, на Бахмутському напрямку окупанти не припиняють штурмові дії в напрямку міста Бахмут. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив безрезультатні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Новомихайлівка, Мар’їнка та Вугледар Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали райони 20 населених пунктів.