Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
Крім того, правоохоронці виявили тіла п’ятьох убитих росіянами людей під час окупації — у Яровій. За словами Кириленка, ще 12 людей в області отримали поранення.
Загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України в Донецькій області близько 1 185 людей загинули та 2 578 отримали поранення.
Проте, ці дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.
- Станом на початок 260-ої доби повномасштабного російського вторгнення, українські воїни відбили атаки окупантів у низці населених пунктів на Донеччині.
- 10 листопада військові РФ завдали ударів по трьох громадах Дніпропетровської області — Марганецькій, Червоногригорівській та Нікопольській. Окупанти били по мирних містах та селах із реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії.