Протягом 9 листопада російські окупанти вбили трьох цивільних на території Донецької області, двоє загинули в Бахмуті та один у Павлівці.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

Крім того, правоохоронці виявили тіла п’ятьох убитих росіянами людей під час окупації — у Яровій. За словами Кириленка, ще 12 людей в області отримали поранення.

Загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України в Донецькій області близько 1 185 людей загинули та 2 578 отримали поранення.

Проте, ці дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.